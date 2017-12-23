原标题：巴勒斯坦人与以军冲突致多人伤亡

新华社拉姆安拉１２月２２日电（记者赵悦 杨媛媛）巴勒斯坦卫生部发言人阿什拉夫·卡德拉２２日宣布，以军当天在加沙地带东部打死２名巴勒斯坦人，另有２００多名巴勒斯坦人在冲突中受伤。

当天，加沙地带和约旦河西岸地区的巴勒斯坦人在中午聚礼后举行了不同规模的抗议活动，示威者在以军检查站附近摆设障碍物、燃烧轮胎，随后一边呼喊反以口号，一边向以军检查站或哨所投掷石块。以军则发射催泪瓦斯或子弹还击。

卡德拉说，以军在加沙地带东部开枪打死了２名２０多岁的巴勒斯坦青年，另有１０５人受伤，其中３人伤势严重。

另据巴勒斯坦红新月会消息，在约旦河西岸地区约有１００名巴勒斯坦人在冲突中受伤。在拉姆安拉北部、纳布卢斯南部等一些地方冲突最激烈，约有３０名巴勒斯坦人中弹。

最新一轮巴以冲突自本月６日开始升级，双方零星冲突不断，伤亡人数逐渐增多。

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