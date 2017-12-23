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联合国秘书长欢迎安理会一致通过涉朝决议

尚绪谦

2017年12月23日10:57  来源：新华网
 
原标题：联合国秘书长欢迎安理会一致通过涉朝决议

　　新华社联合国１２月２２日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯２２日通过其发言人迪雅里克发表声明，对当天安理会一致通过旨在加强对朝鲜制裁的第２３９７号决议表示欢迎。

　　声明说，秘书长对安理会一如既往地团结一致表示欢迎，这对于实现朝鲜半岛无核化和为外交努力创造空间从而和平解决该问题至关重要。声明说，秘书长支持安理会通过外交和政治手段和平解决朝鲜半岛核问题的愿望，支持安理会缓解紧张局势的呼吁。他重申将与各方一道为达成以上目标而努力。

　　声明说，古特雷斯呼吁所有联合国会员国全面落实安理会有关决议，并共同努力，使２０１８年成为实现朝鲜半岛可持续和平的关键一年。古特雷斯认为，缓解紧张局势和开启沟通渠道是通过和平方式实现全面政治解决的唯一出路。

　　针对朝鲜上月底不顾国际社会反对再次进行洲际弹道导弹试射，联合国安理会２２日一致通过第２３９７号决议，要求将朝鲜每年成品油进口数量从２００万桶削减至５０万桶，原油进口数量不能超过每年４００万桶上限，以及朝鲜海外务工人员在限定期限内被遣返等。此外，决议还涉及朝鲜的食品、机械、电子设备、木材等出口以及工业设备、机械等进口。

(责编：徐祥丽、袁勃)
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