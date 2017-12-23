中方呼吁推动耶路撒冷相关局势降温 

人民网12月22日电 （记者李晓宏）21日在联合国大会通过耶路撒冷地位问题决议的紧急特别全会上，中国常驻联合国代表团公使衔参展申博发言表示，“两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路，中方呼吁国际社会团结一致，共策和平，共同致力于尽快推动耶路撒冷相关局势降温，维护中东地区和平与安宁及中东和平进程大局。
申博说，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东和平的根源性问题。其中，耶路撒冷问题尤其复杂敏感，关系到巴勒斯坦问题解决的基础。联合国大会和安理会多份决议已对耶路撒冷问题作出规定。
“两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”等为基础，加大推动恢复谈判努力,通过对话协商解决包括耶路撒冷最终地位等关键问题，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正和持久的解决。
申博强调，中方始终坚定支持和推动中东和平进程。我们支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方的这一立场不会改变。
申博表示，中国国家主席习近平今年7月提出了推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，包括推进以“两国方案”为基础的政治解决进程；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。中方将继续为政治解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用，促进中东和平、稳定与发展。
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