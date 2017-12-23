马克龙说美国关于耶路撒冷地位的决定使自身被“边缘化”

新华社巴黎１２月２２日电（记者韩冰）法国总统马克龙２２日在与到访的巴勒斯坦总统阿巴斯会晤后表示，美国有关耶路撒冷地位的决定使自身被“边缘化”。

针对美国的单边决定，马克龙在与阿巴斯共同出席的新闻发布会上说，巴以问题以及相关地区的长期和平稳定只有通过对话和谈判才能得到解决和实现。如今，不仅巴以之间紧张气氛加剧，对话和谈判的精神也受到损害，导致这一局面的原因是众所周知的。

阿巴斯表示，由于美国关于耶路撒冷地位的决定的倾向性以及这一决定对国际法的侵犯，巴勒斯坦“将不接受任何来自美国的方案”。

阿巴斯还批评了美国威胁以减少援助来迫使其他国家放弃反对美国立场的行为。

以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则坚持建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。

美国总统特朗普１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美国驻以色列使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷进程，此举遭到国际社会普遍反对。２１日，联合国大会通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。

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