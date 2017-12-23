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王毅重申继续支持巴勒斯坦独立建国目标

2017年12月23日00:43  来源：新华网
 

　　新华社北京12月22日电（记者潘洁）外交部长王毅22日在人民大会堂会见巴勒斯坦总统代表马吉达拉尼和沙阿斯。

　　在听取巴方对当前巴勒斯坦问题的介绍后，王毅说，联合国大会21日以压倒多数通过决议，认定任何改变耶路撒冷地位的决定和行动无效。这充分反映了国际社会坚持联合国决议、坚持国际共识的鲜明态度，也发出了希望中东和平进程尽快取得进展的强烈呼声。

　　王毅表示，巴勒斯坦问题是中东的根源性问题，这个问题不解决，中东和平无从谈起。今年是联大通过巴以分治决议70周年，巴勒斯坦的建国夙愿仍未实现，国际社会应深刻反思并采取行动。

　　王毅强调，中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。

　　王毅针对当前形势变化向巴方提出四点期望：一是加快推进内部和解，形成团结统一力量；二是继续高举和谈旗帜，坚持通过对话解决争端；三是尽可能发挥联合国作用，使促和努力更具正当性与合法性；四是不断汇聚和平的力量，扩大和平的声音。

　　王毅说，习近平主席今年7月在与阿巴斯总统会谈时，提出了中方解决巴以问题的“四点主张”，中方将以此为指导，继续为早日解决巴勒斯坦问题、实现中东和平贡献力量。

　　马吉达拉尼和沙阿斯表示，巴方坚持通过政治对话解决巴以问题，希望创新国际促和方式，形成更有效调解机制，激活中东和平进程，为此注入新的动力。巴方感谢中方长期以来坚定支持巴勒斯坦人民正义事业，高度评价习近平主席就解决巴以问题提出的“四点主张”，相信这将成为今后国际促和努力的基础。巴方期待中方在中东事务中发挥更大作用。

(责编：王吉全)
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