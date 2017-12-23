阿巴斯表示巴方不再接受任何美国方案

新华社拉姆安拉１２月２２日电（记者杨媛媛 赵悦）巴勒斯坦总统阿巴斯２２日强调，巴方不接受美国调停和平进程，也不再接受美国提出的任何方案。

据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”报道，阿巴斯在一封公开信中说，美国选择偏袒以色列，对耶路撒冷地位的决定建立在支持以色列对巴勒斯坦人民权利的公然非法侵犯之上，美国将来的方案不会再以“两国方案”、国际法和联合国有关决议为基础，因此，“我们不接受美国作为和平进程的调解人，也不接受美国将来提出的任何方案。”

阿巴斯说，美国承认耶路撒冷是以色列首都是对以的“非法奖励”，无视东耶路撒冷是“被占领的巴勒斯坦国”不可分割的一部分，是不履行国际法义务的表现。他强调，“我们将在争取自由和独立的道路上继续前行。”

以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。

美国总统特朗普本月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。此举遭国际社会普遍反对。２１日，联合国大会通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。

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