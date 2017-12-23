缅甸各界认为应学习中国治国理政经验

新华社仰光１２月２２日电（记者庄北宁 卢树群）中国社会科学院院长王伟光率领的中共代表团２２日在缅甸第一大城市仰光举行中共十九大精神专题介绍会，来自缅甸政党、政府、商界等数百名人士参会，表示中国的治国理政经验值得借鉴。

缅甸全国民主联盟（民盟）中央委员会委员、民盟党报《民主浪潮》总编辑吴埃久说：“这是非常好的安排，能让缅甸的政党、人民更加了解中共十九大。”

曾前往北京报道十九大的吴埃久说，十九大报告中有很多值得研究和学习的地方。中国提出建设社会主义现代化强国的目标令他印象深刻，他还很关注报告中有关反腐的内容。他说，中国提出的“一带一路”倡议会让缅甸受益，为缅甸的发展带来新的契机。

聆听介绍会的缅甸战略与国际研究中心主席、前总统顾问吴哥哥莱说：“中国是缅甸最大的邻国，也是缅甸最大贸易伙伴，中国对缅甸非常重要”，并对缅中合作、共同实现繁荣富强表示欢迎。

为介绍会担任主持的缅中友好协会主席吴盛温昂说，他密切关注了中共十九大。在中国共产党领导下，中国取得了很大成功，中国领导人提出的政治经济方面的治国理政方法，缅甸如果好好学习利用，也会极大受益。中国是缅甸最大的邻国，两国一定要继续发展友好关系。

金色缅甸商务中心主席吴缪乃说，这样的介绍会应该多办、常办，以便让更多缅甸人深入了解中国。

(责编：王吉全)