中国驻泰大使：中泰铁路开工推动中泰友好关系迈上新台阶

中泰铁路合作项目一期工程２１日在泰国呵叻府巴冲县正式开工。中国驻泰国大使吕健表示，曼谷至呵叻高铁的开工将推动中泰两国关系迈上新台阶。

吕健２１日出席开工仪式后接受中泰媒体采访时表示，中泰铁路合作项目正式开工，两国务实合作取得重要进展，这也是中泰共同推进“一带一路”合作、促进地区互联互通的重要成果。李克强总理专门发来贺信，巴育总理亲自出席开工仪式，体现了两国领导人对中泰铁路和“一带一路”合作的高度重视。

吕健说，中泰铁路是泰国首条采用中方技术的现代化标准轨铁路，建成后向北连接中老铁路和中国云南，向南与马来西亚、新加坡联通，形成南北“大动脉”，一方面促进地区互联互通建设，另一方面有利于沿线地区根据各自优势探讨建设边境经济特区、产业园区、物流中心等，从而使经济发展滞后的内陆地区能够搭乘地区经济快车，挖掘和释放经济潜力，对解决地区发展不均衡问题、促进整体繁荣意义重大。

吕健认为，曼谷至呵叻高铁在中泰铁路合作进程中是一小步，因为未来还有很多工作要做，同时又是一大步，双方通过前期合作增加互信，增进了解，将为下阶段推动合作更快更好开展奠定重要基础。中泰双方立足发展需要和共同利益，通过深入沟通交流，推动项目成为两国务实合作又一成功典范，展现了推进友好合作的强烈意愿和坚定态度。

吕健强调，随着中泰铁路合作项目和双方各领域务实合作持续深入推进，中泰友好关系将迈上新台阶。

中泰铁路是泰国首条标准轨高速铁路，使用中国技术，一期工程连接首都曼谷与东北部的呵叻府，全长约２５３公里，设计最高时速２５０公里，沿线设有６个车站。二期工程将延伸至与老挝首都万象一河之隔的廊开府，并实现与中老铁路磨丁至万象段的连接。（记者汪瑾 明大军）

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