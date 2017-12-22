普京与默克尔讨论乌克兰东部问题

俄罗斯总统普京２１日晚与德国总理默克尔通电话，重点讨论了乌克兰东部问题。

据俄总统网站发布的消息，默克尔询问俄方退出乌东部“各方分界线落实停火和稳定问题”联合监控与协调中心的原因。普京说，乌克兰方面长期采用多种方式对俄方参与联合监控与协调中心设置障碍并进行挑衅，俄方不得不退出。

两国领导人在电话中约定，将继续创造条件，以争取俄方重返乌东部“各方分界线落实停火和稳定问题”联合监控与协调中心。

两国领导人表示，支持乌东部停火状态，并呼吁冲突双方尽快落实之前达成的交换战俘协议。

俄罗斯外交部１８日发布公告说，由于乌克兰反对“各方分界线落实停火和稳定问题”联合监控与协调中心出台的任何文件和相关行为规范，并限制俄方军事代表接近各方分界线开展工作，该中心的俄方军事代表已不能继续开展工作，将于１９日离开乌克兰。

乌克兰外交部１９日发表声明，谴责俄方这一退出行为是对乌安全的挑衅，是企图推卸俄方本该承担的责任。

２０１４年４月，乌东部地区爆发武装冲突。同年９月，乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。２０１５年２月，新明斯克协议签署，协议各方就乌东部地区政治安排达成一致，但协议并未得到有效执行，乌东部小规模冲突时有发生。

根据明斯克协议成立的乌东部“各方分界线落实停火和稳定问题”联合监控与协调中心，主要负责确保欧安组织观察团安全、停火隔离带安全事务协调等工作，代表来自乌克兰、俄罗斯和欧安组织三方。（记者吴刚）

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