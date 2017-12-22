肯尼亚希望中企助力肯廉价住房建设

肯尼亚工业贸易合作部长阿丹·穆罕默德２１日接受新华社记者采访时表示，廉价住房建设是肯尼亚未来几年发展的一个重点，希望中国和其他国家企业帮助肯尼亚建设价格低廉的住房。

穆罕默德当天参观了位于肯首都内罗毕东南部的中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目。生产基地已于７月底建成投产，建材超市预计２０１８年３月投入运营。

中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司常务副总经理林毅华介绍说，基地每年可提供约８００个固定工作岗位，并提供５０万至６０万平方米建筑所需的预制构件。

穆罕默德说，房地产是肯尼亚的一个战略发展方向，希望中国武夷等中国企业成为带动这一产业发展的新引擎。

肯尼亚总统肯雅塔把食品安全、廉价住房、制造业和保障性医疗四个领域作为重点发展方向。肯尼亚官方数据显示，住房缺口约为１８０万套。（记者 王小鹏）

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