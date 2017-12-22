以色列实施世界首例人工骨再生手术

以色列北部城市阿富拉的一家医院日前实施了世界首例人工骨再生手术，医生将在实验室里培植的人工骨组织移植到一名因车祸导致部分胫骨缺失的患者身上，人工骨再生后将帮助患者恢复正常站立行走的能力。

手术前，医生从这名患者体内取出了部分脂肪细胞并放置在模拟人体内环境的生物反应器中进行培养，两周后将培养出来的人工骨组织注入患者体内。不过，医生目前还不能确定被移植的人工骨不产生排斥现象。

以色列生物科技企业Ｂｏｎｕｓ研发了这项人工骨培植技术。该公司首席执行官沙伊·梅雷兹基说：“我们培养了数千个微小的人工骨组织，每一个都是活的，它们被注入骨头缺失的部位，生长在一起后就形成了功能健全的骨头。”

手术主刀尼姆罗德·罗森教授表示，该患者六周内骨头就能再生，其胫骨也将恢复正常功能。这一新型手术或将改变骨科的整个操作规则，还能帮助罹患骨质疏松症的老年人，甚至有望帮助侏儒症患者增高几十厘米。

这项人工骨培植技术尚处于临床试验的初步阶段，年龄在１８岁至７０岁之间的数十名男女志愿患者将继续接受临床试验。（记者陈文仙 杜震）

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