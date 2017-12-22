理想配偶？长江后浪推前浪 《滚石》杂志换老板

美国传媒投资人杰伊·佩恩斯克２０日宣布入股《滚石》杂志，以重振这份老牌杂志的昔日雄风。

佩恩斯克传媒公司未披露交易细节，但包括《综艺》周刊在内的美国多家媒体报道，佩恩斯克传媒公司计划出资１亿美元，获得《滚石》杂志控股地位。

新加坡ＢａｎｄＬａｂ技术公司将保留去年购得的《滚石》杂志４９％股份。

佩恩斯克在声明中说：“我们对《滚石》的兴趣，缘自这份杂志的人、文化重要性及其具有全面球辨识度的品牌。品牌影响力无可媲美。”

声明说，交易完成后，《滚石》创始人詹恩·温纳担任的角色将从出版人变成总编。温纳之子格斯·温纳将留任温纳传媒总裁兼首席运营官，同时加入佩恩斯克传媒顾问团。

老温纳说，要想在如今的传媒版图中生存，佩恩斯克“是我们的理想配偶”。

【后浪推前浪】

佩恩斯克传媒成立于２００３年，旗下聚集众多娱乐和文化类重量级资产，包括好莱坞最具影响力的期刊之一《综艺》周刊、电影网站Ｄｅａｄｌｉｎｅ．ｃｏｍ和《女装日报》。

佩恩斯克传媒同样进军印度市场，联手印度Ｚｅｅ娱乐公司打造门户网站Ｉｎｄｉａ．ｃｏｍ，发布技术和娱乐新闻。

与之对比，《滚石》杂志的发展呈现江河日下的态势。《滚石》不仅遭遇出版业的行业性困境，其一系列战略失误同样让这家杂志付出财务代价。

１９６７年，时年２１岁的詹恩·温纳在旧金山的一处阁楼内创办《滚石》杂志。这份杂志成为美国“婴儿潮”一代人反主流文化的权威。

去年，温纳传媒把《滚石》４９％的股份出售给新加坡ＢａｎｄＬａｂ技术公司。ＢａｎｄＬａｂ技术公司以音乐制作和共享应用程序为专长，同样拥有零售渠道。

今年早些时候，就在《滚石》杂志成立５０周年前夕，温纳决定把它卖掉。（卜晓明）（新华社专特稿）

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