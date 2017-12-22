联大急商耶路撒冷　美国放言秋后算账

联合国大会定于美国东部时间２１日召开紧急特别会议，表决一项反对美国承认耶路撒冷为以色列首都的决议草案。
美国常驻联合国代表妮基·黑莉本周罕见地公开警告，要把投票情况“记在小本本上”。总统唐纳德·特朗普２０日更是放话：敢投票反对我们，就减少经济援助。
【警告：削减援助】
土耳其、也门代表阿拉伯国家和伊斯兰合作组织，要求联大紧急开会，认定任何关于耶路撒冷地位的决定“无效”，重申这一问题只能由巴勒斯坦与以色列谈判解决。
联合国安全理事会１８日表决一份内容相似的决议草案，没有点名美国或特朗普，但对相关决定“深表遗憾”，获１４票赞成，遭常任理事国美国一票否决。
黑莉１９日群发邮件给１８０多个国家常驻联合国代表，要求这些国家考虑与美国的友好关系、伙伴关系，支持美方决定，同时声称，特朗普会“仔细盯着”联大投票，并要求她汇报哪些国家投票反对美国，“我们会记下每一票”。
２０日在白宫一场内阁会议上，特朗普证实这一警告，称此举针对所有接受美国援助却在安理会、或者可能在联大投票反对美国的国家。
“它们拿了数以亿计甚至数以十亿计美元，却投票反对我们。我们会盯着这些投票。就让它们投票反对我们。我们可以省不少钱。我们不在乎。”特朗普在媒体镜头前说这话时，黑莉就坐在附近。
美国国际开发署数据显示，２０１６年，美国向撒哈拉以南非洲国家提供大约１３０亿美元经济和军事援助，向东亚和大洋洲国家提供１６亿美元，西亚北非国家大约１３０亿美元，南亚和中亚国家６７亿美元，欧洲和欧亚国家１５亿美元，美洲国家２２亿美元。
【反应：斥责威胁】
针对黑莉的警告信，巴勒斯坦外交部长里亚德·马勒基２０日早些时候指责美国“威胁”联合国会员国，说这是美国在安理会行使否决权后犯的“又一个错误”。
马勒基相信，联合国会员国会“摸着良心”、“为了公道”而投票。
在伊斯坦布尔与到访的马勒基共同会见媒体记者时，土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢质问：“记下名字后你们要干什么？你们要惩罚那些国家吗？”
“任何值得尊敬的国家不会屈服于这种压力，”恰武什奥卢说，“世界变了。所谓‘我强所以我有理’的信条也变了。当今的世界正在反抗不公。”
一名不愿公开姓名的伊斯兰国家高级外交官告诉路透社记者：“一些国家只有在清楚自己没有道义或法律论据说服别人时，才会如此明目张胆地恃强凌弱。”
多名高级外交官预计，黑莉的威胁不会改变许多国家投票意向。
美联社报道，在安理会１８日表决中，英国、法国、意大利、日本等美国重要盟国投了赞成票，预计这些国家在２１日联大表决中也会投赞成票。
法新社以一名安理会成员国外交官为消息源报道，在美方压力下，加拿大、匈牙利和捷克可能不会投赞成票。
【动机：取悦选民？】
一些驻联合国外交官认为，黑莉的言论更可能意在取悦美国选民。
一名不愿公开姓名的西方国家高级外交官说，在联合国外交层面，黑莉的信件是“拙劣的策略”；而在美国国内政治层面，对传言可能在２０２０年或２０２４年总统选举年追逐更高职位的黑莉而言，“相当不错”。
这名外交官告诉路透社记者：“她不会在联合国大会或安理会赢得任何投票，但她会在美国民众中赢得一些选票。”
除了群发警告信，黑莉还在社交媒体“推特”发出更尖锐表态：美国在联合国总是被要求做很多、付出很多，而“耶路撒冷决定”符合美国民众意愿，关乎“我们的”大使馆选址，联大决议却批评“我们的”选择。
这条符合特朗普“美国优先”对外政策的“推文”得到特朗普赞许。
特朗普６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美国驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。国际社会对此普遍反对。
与安理会决议不同，联大决议没有法律拘束力，但同样有政治和舆论影响力。
联大召开紧急特别会议颇为罕见，上一次是２００９年１月，讨论以色列大规模军事打击巴勒斯坦加沙地带。（胡若愚）（新华社专特稿）
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